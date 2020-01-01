دينا المصري تبدأ تسجيل حلقات "سكر بنات" السبت القادم
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:09 م
أحمد رمضان متولي
تبدأ الإعلامية الشابة دينا المصري، تصوير حلقات برنامجها الجديد "سكر بنات"، يوم السبت المقبل، حيث من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية العربية بداية من منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأكدت دينا المصري، أن البرنامج ينتمي لفئة البرامج الخاصة بالمرأة، وسيُعرض في فترة الظهيرة من السبت للأربعاء، وترأس تحريره الكاتبة والصحفية شهيرة جودة، وهو من إخراج محمد فتحي.
وكشفت دينا المصري أن البرنامج سيقوم بتقديم كل ما يهم المرأة العربية من فقرات خاصة بجمالها وملبسها وحتى تطويرها في عملها وتثقيفها، وستكون هناك فقرات ثابتة عن التعامل مع أطفالها وزوجها.