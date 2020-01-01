دينا المصري تبدأ تسجيل حلقات "سكر بنات" السبت القادم





تبدأ الإعلامية الشابة دينا المصري، تصوير حلقات برنامجها الجديد "سكر بنات"، يوم السبت المقبل، حيث من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية العربية بداية من منتصف شهر أغسطس المقبل.









وأكدت دينا المصري، أن البرنامج ينتمي لفئة البرامج الخاصة بالمرأة، وسيُعرض في فترة الظهيرة من السبت للأربعاء، وترأس تحريره الكاتبة والصحفية شهيرة جودة، وهو من إخراج محمد فتحي.







