غدا الأربعاء.. ملامح جديدة للتجريبي 2020 في "لقاء مباشر" مع علاء عبد العزيز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
في تمام السابعة من مساء الأربعاء 15 يوليو، يكشف الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المزيد من ملامح دورته الجديدة والتي تقام في الفترة من 1 الي 11 سبتمبر المقبل.


يطل الدكتور علاء، علي جمهور ومتابعي المهرجان والمسرحيين والصحفيين في مصر والوطن العربي في "لايف" علي صفحة المهرجان الرسمية علي "فيس بوك"، معلنا عن فعاليات وملامح جديدة تميز الدورة.


كما يجيب الدكتور علاء عبدالعزيز، عن أسئلة الصحفيين والمسرحيين الذين سيتابعون الـ"لقاء مباشر"، ويشاركون فيه بتعليقاتهم .

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