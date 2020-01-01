غدا الأربعاء.. ملامح جديدة للتجريبي 2020 في "لقاء مباشر" مع علاء عبد العزيز

في تمام السابعة من مساء الأربعاء 15 يوليو، يكشف الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المزيد من ملامح دورته الجديدة والتي تقام في الفترة من 1 الي 11 سبتمبر المقبل.









يطل الدكتور علاء، علي جمهور ومتابعي المهرجان والمسرحيين والصحفيين في مصر والوطن العربي في "لايف" علي صفحة المهرجان الرسمية علي "فيس بوك"، معلنا عن فعاليات وملامح جديدة تميز الدورة.







