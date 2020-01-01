ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في مايو الماضي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
أفادت تقديرات رسمية اليوم بأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في مايو، لكن التعافي من التراجعات غير المسبوقة التي نجمت عن إجراءات الإغلاق في مارس وأبريل جاء أقل من المتوقع وبعيدا عن تعويض الانخفاضات السابقة.


وبحسب (رويترز) قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن إنتاج الصناعات التحويلية في المنطقة زاد بنسبة 12.4 بالمئة في مايو أيار مقارنة بأبريل، وهو ما قاد أغلبه تسارع في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والبرادات.


لكن الزيادة جاءت أقل كثيرا من نمو بنسبة 15 بالمئة توقعه اقتصاديون.


وهو أيضا أقل وضوحا بكثير من تراجع نسبته 18.2 بالمئة في أبريل، والذي جاء عقب نزول 11.2 بالمئة في مارس ، إذ اضطرت المصانع لإغلاق أبوابها أو خفض النشاط مع بلوغ تفشي فيروس كورونا الذروة في أوروبا.
 

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