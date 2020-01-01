إيران: تسجيل 179 وفاة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 13211

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

شهدت إيران، ارتفاعًا في حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في إيران إلى 13211 حالة وفاة، بعد أن سجلت وفاة 179 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 262173 إصابة.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن 3389 مصابا في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى إنها أجرت 2023079 فحص تشخيص كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الفيروس.

 

وقالت الصحة الإيرانية، إن 12 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، إیلام، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، غلستان، مازندران، وهرمزغان.

 

ويوجد 13 إقليما آخر في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، طهران، أردبیل، إصفهان، البرز، خراسان جنوبي، وخراسان شمالي، سیستان وبلوشیستان، کرمان، كهكيلوية وبويرأحمد، لرستان، همدان، ویزد.

 

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