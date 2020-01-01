أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
 شهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل نادي برشلونة، بسبب مدافع الفريق جيرارد بيكيه، وذلك بعدما آثار الجدل قبل مباراة أوساسونا المقبلة.  

ويلتقي فريق برشلونة مع أوساسونا يوم الخميس المقبل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

ونشر جيرارد بيكيه فيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء ممارسته رياضة ركوب الامواج. 

وأشارت تقارير إسبانية، إن قواعد السلوك داخل نادي برشلونة ترفض ممارسة اللاعبين تلك الأنشطة الخطيرة. 

ويحتل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 79 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد متصدر الترتيب.

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