صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم باهر المحمدي مع الإسماعيلي ومنتخب مصر؟ (أرقام)

يواصل النادي الأهلي محاولاته لحسم صفقة باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلي، لضم اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق بعد رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر إلي بيراميدز.





ويقود محمود الخطيب رئيس الأهلي المفاوضات بشكل مباشر مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي لضم باهر المحمدي، وذلك بعد رفض مسئولي الدراويش العرض الأهلاوي لضم اللاعب في وقت سابق بسبب الخوف من غضب جماهير الإسماعيلية الرافض لرحيل اللاعب باعتباره أحد أهم العناصر بالفريق.





ونشر باهر المحمدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه، واحتوت على كلمة “loading.......” ما يشير إلى أن هناك شيء ما يحدث بخصوص اللاعب قارب على الاكتمال، مما جعل البعض يربط بينها واقتراب انتقاله للقلعة الحمراء.





تعرف على أرقام باهر المحمدي مع الإسماعيلي ومنتخب مصر





بدأ "المحمدي" مشواره الكروي ضمن صفوف قطاع الناشئين بالإسماعيلي ولعب معه عامين، قبل انتقاله إلي نادي إنبي واستمر معه 6 سنوات، عاد بعدها لقلعة الدراويش مجددًا وأثبت نفسه وجدارته بالدفاع عن ألوان القميص الأصفر، وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2015 / 2016.





شارك باهر المحمدي في 86 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وبلغ دقائق مشاركته الفعلية بالمباريات (7204 دقيقة)، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على 19 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





بينما خاض 7 مباريات مع الدراويش في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية (630 دقيقة)، سجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 4 بطاقات صفراء.





ولعب المحمدي 5 مباريات مع الإسماعيلي في كأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخاض مع الفريق 10 مباريات بالبطولة العربية، ولم يسجل أي أهداف، وصعد مع الدراويش لنصف نهائي النسخة الحالية من النسخة الحالية للبطولة (كأس محمد السادس)، قبل توقفها بسبب فيروس كورونا.





نجم الإسماعيلي لعب معارًا للزمالك لمدة 6 أشهر عام 2016 لكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة.





انضم "المحمدي" لمنتخب مصر لأول مرة في سبتمبر 2018 تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، وشارك مع المنتخب في 8 مباريات (5 رسمية – 3 ودية)، وسجل هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية (661 دقيقة).



