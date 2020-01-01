كوريا الجنوبية تنفق 94.6 مليار دولار على مشروعات خضراء لتخفيز الاقتصاد

ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم أن حكومة بلاده دشنت خطة لإنفاق 114.1 تريليون وون (94.6 مليار دولار) على "برنامج أخضر جديد" بغرض توفير الوظائف ومساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار فيروس كورونا.









وستعمد الخطة إلى تعزيز رابع أكبر اقتصاد في آسيا الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة التي تعمل بالتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك سيارات الهيدروجين وشبكات الكهرباء الذكية والرعاية الطبية عن بعد، وفقا لـ"رويترز".









وقال مون في خطاب إن من المتوقع أن توفر المشروعات الجديدة نحو 1.9 مليون فرصة عمل حتى 2025.

وتهدف كوريا الجنوبية لأن تسير 1.13 مليون سيارة كهربائية و200 ألف سيارة تعمل بالهيدروجين في شوارعها بحلول 2025 ارتفاعا من 91 ألف سيارة تعمل بالكهرباء وخمسة آلاف بالهيدروجين حتى نهاية 2019، بينما ستزيد الحكومة من محطات شحن المركبات.









وستدعم الخطة الخدمات الطبية عن بعد وسياسة العمل من المنزل للشركات والتعليم الإلكتروني استنادا إلى شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، وستشمل إعفاءات ضريبية لشركات خدمات الاتصالات التي تقوم بتركيب هذه الأنظمة.









وقال مون إن الحكومة ستستثمر أيضا 24.3 تريليون وون لإنشاء شبكات ذكية في أنحاء البلاد لترشيد استخدام الكهرباء.







