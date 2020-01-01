كلوب: صلاح لم يخيب ظني منذ إنضمامه لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن وصول المصري محمد صلاح لاعب الريدز للمبارة رقم ١٥٠ رفقة الريدز حال مشاركته في مباراة الغد أمام أرسنال.









كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"إنه رقم مذهل للغاية، لقد كنت متفائلاً وإيجابياً جداً باللحظة التي وقعنا معه فيها".





وأضاف :"لقد لعب صلاح 50 مباراة -كل موسم- منذ انضمامه، هذا رقم كبير للغاية! كنا محظوظون بأنه لم يتعرض للإصابة كثيرًا".





وتابع :"كنت متفائلاً عندما وقعنا معه، اتذكر حديثي معه لأول مرة عندما التقينا وكيف اخبرني انه يريد اللعب على الجناح الايمن -مركزه المفضل".



