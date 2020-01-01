محاكمة تشكيل عصابي نسائي لسرقة السيدات



كما قامت بضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة، فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول بمحافظة القاهرة، وبحوزته (250 جرام لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– هاتفى محمول).



واستطاعت ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحالت نيابة الموسكى بجنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، سيدتين بتهمة سرقتهما ربة منزل إلى محكمة الجنح.كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية"، حال قيامهما بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى 1000 جنية وبطاقة رقم قومى من (ربة منزل) بأسلوب "النشل".وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرتا بارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة مطروح، حال إستقلاله "سيارة بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).ونجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله "دراجة نارية بدون لوحات" فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول).