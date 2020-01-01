ارتفاع معدل التضخم السنوي بالسوادن إلى 136.36% في يونيو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 136.36 بالمئة في يونيو من 114.23 بالمئة في مايو مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي وكان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.

ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.

 

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