نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي اقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" أحمد الشيخ لديه أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز مثل مصر المقاصة وبيراميدز، واللاعب يقترب من الرحيل، خاصة بعد ضم طاهر محمد طاهر ووجود أكثر من لاعب في نفس مركز اللاعب".





وتابع : "فريق بيراميدز يعتبر هو الأقرب لضم الشيخ، خصوصا وأن النادي تواصل معه بشكل مكثف مؤخرا، وأكد له على أنه سيكون له دور كبير مع الفريق".





وأضاف:"الشيخ كان المفترض يتم تعديل عقده مع الأهلي في الفترة الماضية، لكن أزمة فيروس كورونا أجلت كل شئ".