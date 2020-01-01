نجم جديد من الأهلي يقترب من بيراميدز
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:33 م
علي نبوي
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي اقترب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" أحمد الشيخ لديه أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز مثل مصر المقاصة وبيراميدز، واللاعب يقترب من الرحيل، خاصة بعد ضم طاهر محمد طاهر ووجود أكثر من لاعب في نفس مركز اللاعب".
وتابع : "فريق بيراميدز يعتبر هو الأقرب لضم الشيخ، خصوصا وأن النادي تواصل معه بشكل مكثف مؤخرا، وأكد له على أنه سيكون له دور كبير مع الفريق".
وأضاف:"الشيخ كان المفترض يتم تعديل عقده مع الأهلي في الفترة الماضية، لكن أزمة فيروس كورونا أجلت كل شئ".