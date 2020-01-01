ارتياح بين طالبات الثانوية بالإسكندرية لسهولة امتحان اللغة الأجنبية (صور)



وشهدت مدرسة الفواطم بمنطقة باب شرق، حالة من السعادة على وجوه الطالبات، حيث حرصوا على طمأنت أولياء الأمور المنتظرين بالخارج منذ الصباح، وذلك بعد قلق شديد بدى عليهم.



وقالت الطالبة نورهان محمود، ان الامتحان جاء اسهل بكثير من الامتحانات السابقة مثل الفيزياء والتاريخ ولم نجد بها اى صعوبة فى وضع الحلول لها، مضيفة ان الوقت كان كافى للإنتهاء من المراجعه النهائية للمادة.

واكدت الطالبة فاطمة محمد، ان امتحان مادة الفرنساوى جاءت فى متناول الطالب المتوسط وتعبر عن سهولة الاسئلة والتى كانت متوقعه، مضيفا ان الوقت كان كافى للانتهاء من المراجعه الشاملة لجميع الاجابات والرد على الأسئلة.



وأدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إمتحانهم في مادة: "التفاضل والتكامل" (نظام حديث – نظام قديم).



وتفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير أعمال الامتحانات بمجمع سموحة "لجنة معهد فتيات سموحة النموذجي"؛ للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.



وتفقد " هاشم " لجان الامتحان، واطمأن على مستوى الامتحان ومطابقته للمنهج المقرر، وأكد على تهيئة المناخ المناسب ليؤدي الطلاب امتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، والتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الصحية داخل اللجان، وتطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والحرص على الالتزام بكافة التعليمات التي تنظم أعمال الامتحانات؛ حتى تخرج على الوجه الأكمل.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



سادت حالة من الإرتياح بين طالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بسبب سهولة إمتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك ضمن ماراثون إمتحانات الثانوية العامة.