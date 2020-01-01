الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع.. مراجعة سريعة وأسئلة مهمة (56 محاضرة)

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة علم االنفس والاجتماع يوم الاحد المقبل الموافق 19 من يوليو لعام 2020، ويبحثون من جانبهم عن المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع تسهيلا عليهم المنهم قبل دخول الامتحان لحصد أعلى الدرجات,





ومن جانبها، حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية لكي يطلعون على نماذج وأسئلة مهمة قبل تأدية الامتحان، وهذا يكون عبر رابط thanaweya.





وتتكون المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع من 56 محاضرة منهم 36 محاضرة لعلم النفس و20 محاضرة لعلم الاجتماع، بجانب مجموعة من الأسئلة السريعة والمهمة التي تشمل المنهج وتهيأ الطالب للامتحانات يوم الأحد المقبل.





وتهدف المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع إلى عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم النفس وحلها بشكل نموذجي، بجانب عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم الاجتماع وحلها بشكل نموذجي، كما تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي علم النفس وعلم الاجتماع من خلال عرض جميع الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام وحلها بشكل مفصل ونموذجي.





وعن رابط المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع إليكم الرابط التالي وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم فقط (( اضغط هنا ))





ويستعد طلاب الشعبة العلمية علوم لأداء امتحان مادة الجيولوجيا، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات لاداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، مع طلاب الشعبة الأدبية لأداء مادة علم النفس والاجتماع يوم الاحد الموافق ١٩من يوليو لعام ٢٠٢٠