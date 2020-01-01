"أمهات مصر": امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية "سهل"

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن امتحان اللغة الإجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد شكاوي من قبل أولياء الأمور والطلاب بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية سواء كان الفرنساوي أو الأسباني أو الألماني أو الأيطالي، وخلي من أي صعوبات.





ماراثون الثانوية العامة





ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي الطلاب (المكفوفين)، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.





وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.





وقال: إن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.



