القرارات الأكثر جرأة للبابا تواضروس الثاني خلال 8 أعوام (فيديوجرافيك)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
رجل المهام الصعبة وصاحب الشخصيات المتعددة، هكذا عرف عنه منذ جلوسه على كرسي مار مرقس قبل 8 أعوام، لما اتخذه من قرارات جريئة، فهو قائد لكنيسة يسعى إلى عصر الانفتاح والتجديد على الكنائس الأخرى بجدية، وهو ايضا قائد روحي يسعي لحماية حقوق الاقباط.. إنه "البابا توضراوس الثاني"

وتستعرض "الفجر" في الفيديو جراف التالي، أبرز قرارات البابا تواضروس الأكثر جرأة خلال 8 أعوام:

١-دعم البابا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السيسي عقب ثورة 30 يونيو.

٢-تصريح بالبابا بتحسن أوضاع المسيحيين عقب ثورة 30 يونيو، وذلك خلال لقائه وفد الكونجرس الأمريكي.

٣- رفض قرار الرئيس الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة للقدس.

٤-أصدر البابا قرارًا بالسماح لأقباط المهجر بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم ٢٥ ديسمبر.

٥-قام قداسة البابا بعمل الميرون بطريقة مختلفة عما عهدته الكنيسة.

٦-شارك البابا في معرض دير أبو مقار رغم إدانة الكنيسة لبعض الكتب للقمص متي المسكين.

٧-عدل البابا قوانين الطلاق ولائحة الأحوال الشخصية، لحل أزمة الأقباط العالقين في زيجات فاشلة.

٨-قام البابا تواضروس بتنصيب أساقفة جدد بعضهم كان من المستبعدين.

٩- أعاد القس الموقوف أندراوس عزيز إلى رتبته الكهنوتية عقب استقباله خطاب توبة منه.

١٠-علق البابا جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام بسبب فيروس كورونا.

١١-تأجيل طقس زيت الميرون المقدس، وهو حدث له أهميته الكنسية.

وفي سياق آخر، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانانا منذ قليل، أعلنت فيه استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي، الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقالت الكنيسة: "بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبراشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".


وكانت الكنيسة قررت، يوم 27 الماضي، بوضع أمر عودة القداسات في يد كل إيبراشية منفردة، تحدد موعدة عودة القداسات، بحسب الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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