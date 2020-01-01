أردوغان يقع في فخ آيا صوفيا

نشرت قناة الغد، فيديو قديم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرفض فيه تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد واصفة إياه بـ"الفخ".

وقال الرئيس التركي، في الفيديو ماذا سيترتب على تحويل "آيا صوفيا" لمسجد؟، قائلًا: لو فعلنا هذا ستكون الفاتورة السياسية ثقيلة جدًا، دعونا لا ننسى أن لدينا آلاف المساجد حول العالم.

وأضاف أوردغان: أسأل الذين يريدون تحويل الجامع "آيا صوفيا" لمسجد، هل فكرتم بتلك المساجد؟ ستحرق عن عمد، يقولون ذلك دون تفكير في الأمر إنهم لا يعرفون العالم.

وتابع أردوغان كقائد سياسي لم أفقد عقلى حتى يخدعني هذا الفخ، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناقض تصريحاته.