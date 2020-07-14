"تعليم البرلمان" تستنكر استمرار الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة انتشرت بكثرة خلال الأعوام القليلة الماضية، بهدف الحصول على مبالغ مالية، دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الطلاب.





واستنكر "بركات" في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار ظاهرة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية، بالرغم من الجهود العديدة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم، للحد من حالات الغش عبر المواقع والتطبيقات المختلفة.





وأشار عضو تعليم النواب، إلى رصد 65 "جروب غش" على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وواتس آب، وتليجرام".





وأشاد بجهود الدولة، وتحديدًا مباحث الإنترنت، في ضبط المسئولين عن تسريب الامتحانات لجروبات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، حيث وضع القانون عقوبة مشددة على تسريب الامتحان، لتكون رادعة ضد هذه الأعمال، مشيرا إلى أنها تكون عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.





ماراثون الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي الطلاب (المكفوفين)، غدًا الأربعاء، الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.





وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، موجهًا شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.





وقال: إن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.



