عاجل.. إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع الإيرانية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:23 ص
إعدام - أرشيفية
إعدام - أرشيفية
وكالات

أعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع، بزعم "صلته بالمخابرات الأمريكية"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كشف في وقت سابقن أن إيران تمر بأقسى سنواتها بسبب العقوبات الأمريكية إلى جانب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال "روحاني" في خطاب متلفز: "لقد كانت أصعب سنة بسبب الضغط الاقتصادي للولايات المتحدة ووباء فيروس كورونا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

واعترف "روحاني": "ازدادت الضغوط الاقتصادية التي بدأت في 2018 ... وهي اليوم أقوى الضغوط على بلدنا الغالي."

 

وشهدت إيران زيادة حادة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس منذ أن تم رفع القيود لوقف انتشار الوباء تدريجياً من منتصف أبريل. وقد تجاوز عدد الوفيات مؤخرًا 100 شخص في اليوم للمرة الأولى منذ شهرين.

 

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الحكومي، إنه تم تسجيل 2489 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 222669 حالة. وأضافت، أن 144 شخصا لقوا حتفهم ليصل العدد الإجمالي إلى 10508.

 

وقال "روحاني"، إن ارتداء الأقنعة سيصبح إلزاميا لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل في "أماكن التجمع" التي تعتبر "بقع حمراء".

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