ضبط شخصين بالإسماعيلية بحوزتهم ١٠٠ كيلو من مخدر بانجو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة المعنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 100 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإسماعيلية.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز.

وعثر بحوزتهم (40 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 ألف جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.


وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".


وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.


جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.


وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".


وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.


جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الاسكندريه اخبار إزالة تعديات

أخبار تهمك

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل لسرقته دراجة نارية وهاتف محمول بالنزهة

القصة الكاملة لعصابة سرقة محال مستحضرات التجميل بالتجمع (صور)

ضبط صاحب محل بحوزته 94 سلاحا أبيض في الإسكندرية

سقوط شخصين لسرقتهما دراجات نارية في مدينة نصر

ضبط 4565 متهمًا بخرق حظر التجول خلال 24 ساعة

ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام