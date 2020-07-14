أردوغان يحاول إلهاء الشعب عن الأزمات الطاحنة بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

قال رئيس حزب الديمقراطية والمستقبل ديفا، علي باباجان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول إلهاء عن الأزمات الطاحنة بتحويل تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال باباجان، خلال اجتماع عقده بحزبه، إن الهدف من تحويل آيا صوفيا لمسجد، الدعم السياسي للنظام الذي يخسر شعبيته يوما بعد يوم بسبب التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الشعب التركي، وفقًا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية.

وأضاف باباجان، أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان يحاولان إلهاء الشعب عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التركي يومًا بعد يوم، مستدركا: «بالفعل، جزء من آيا صوفيا كان مسجدًا وكان يرفع به الأذان وتقام به الصلاه، فما الذي اختلف؟ فأردوغان يناقض كلامه، بالأمس قال: لن نحولها إلى مسجد ليظهر اليوم ويعلنها مسجدا».

وتابع باباجان أن الحزب الحاكم برئاسة أردوغان يلهي الرأي العام بهذه القرارات المفاجئة بسبب عدم قدرة النظام على حل مشاكل كثيرة، منها الأزمة الاقتصادية والبطالة وغلاء الأسعار، وبذلك أيضا يكون قد ضمن الدعم السياسي وازدياد شعبيته بين الشعب مرة أخرى.