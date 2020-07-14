أردوغان يحاول إلهاء الشعب عن الأزمات الطاحنة بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:08 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

قال رئيس حزب الديمقراطية والمستقبل ديفا، علي باباجان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول إلهاء عن الأزمات الطاحنة بتحويل تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

 

وقال باباجان، خلال اجتماع عقده بحزبه، إن الهدف من تحويل آيا صوفيا لمسجد، الدعم السياسي للنظام الذي يخسر شعبيته يوما بعد يوم بسبب التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الشعب التركي، وفقًا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية.

 

وأضاف باباجان، أن حزب العدالة والتنمية وأردوغان يحاولان إلهاء الشعب عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التركي يومًا بعد يوم، مستدركا: «بالفعل، جزء من آيا صوفيا كان مسجدًا وكان يرفع به الأذان وتقام به الصلاه، فما الذي اختلف؟ فأردوغان يناقض كلامه، بالأمس قال: لن نحولها إلى مسجد ليظهر اليوم ويعلنها مسجدا».

 

وتابع باباجان أن الحزب الحاكم برئاسة أردوغان يلهي الرأي العام بهذه القرارات المفاجئة بسبب عدم قدرة النظام على حل مشاكل كثيرة، منها الأزمة الاقتصادية والبطالة وغلاء الأسعار، وبذلك أيضا يكون قد ضمن الدعم السياسي وازدياد شعبيته بين الشعب مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا تحويل ايا صوفيا لمسجد آيا صوفيا أردوغان

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

موضوعات متعلقة

اليونان تعتبر قرار أردوغان بشأن "آيا صوفيا" استفزازا علنيا للمجتمع الدولي

من كاتدرائية إلى مسجد.. قصة "آيا صوفيا" الفخ السياسي الذي نصبه أردوغان لنفسه

فرنسا تهاجم تركيا بعد قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

أسباب دفعت "أردوغان" لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

البابا فرنسيس يعرب عن ألمه لقرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

محلل كردي: قرار أردوغان بتحويل أيا صوفيا إلى مسجد "خطوة استفزازية" لاستعادة شعبيته (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام