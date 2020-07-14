للمرة الأولى.. البورصة السعودية تعتزم إطلاق سوقا للمشتقات 30 أغسطس

أعلنت البورصة السعودية يوم الثلاثاء أنها ستطلق سوقا للمشتقات في 30 أغسطس 2020 لبدء تداول أول منتج مشتقات مالية في المملكة.





وذكرت البورصة في بيان ”تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر ”إم تي 30“ أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية“.



