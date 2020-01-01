انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:58 ص
محمد رجب - دينا حسن
انهارت أجزاء من عقار بالطابق العاشر، بمنطقة سيدي بشر بحري، شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من دون حدوث أي من الإصابات.
وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه اول بلاغا بتساقط أجزاء من العقار رقم 485 بشارع خليل حمادة أمام عصير طلعت بمنطقة سيدي بشر بحري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي لمكان الواقعة، وتبين أن العقار يطل على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 15 طابقا وسقوط أجزاء من الطابق العاشر بالعقار، دون إصابات.
وأمرت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، وحدة الإزالة والتدخل السريع، بفرض كردون خشبي أمام ومحيط العقار حفاظا على حياة المارة، والبدء في أعمال إزالة الأجزاء الخطرة المتهالكة.
تطورات جائحة كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
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