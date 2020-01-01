انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)

انهارت أجزاء من عقار بالطابق العاشر، بمنطقة سيدي بشر بحري، شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من دون حدوث أي من الإصابات.





وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه اول بلاغا بتساقط أجزاء من العقار رقم 485 بشارع خليل حمادة أمام عصير طلعت بمنطقة سيدي بشر بحري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي لمكان الواقعة، وتبين أن العقار يطل على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 15 طابقا وسقوط أجزاء من الطابق العاشر بالعقار، دون إصابات.





وأمرت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، وحدة الإزالة والتدخل السريع، بفرض كردون خشبي أمام ومحيط العقار حفاظا على حياة المارة، والبدء في أعمال إزالة الأجزاء الخطرة المتهالكة.



