انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:58 ص
المبنى
المبنى
محمد رجب - دينا حسن
انهارت أجزاء من عقار بالطابق العاشر، بمنطقة سيدي بشر بحري، شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه اول بلاغا بتساقط أجزاء من العقار رقم 485 بشارع خليل حمادة أمام عصير طلعت بمنطقة سيدي بشر بحري، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي لمكان الواقعة، وتبين أن العقار يطل على كورنيش الإسكندرية، ومكون من 15 طابقا وسقوط أجزاء من الطابق العاشر بالعقار، دون إصابات.

وأمرت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، وحدة الإزالة والتدخل السريع، بفرض كردون خشبي أمام ومحيط العقار حفاظا على حياة المارة، والبدء في أعمال إزالة الأجزاء الخطرة المتهالكة.

تطورات جائحة كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)
انهيار أجزاء من عقار بكورنيش الإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورنيش الإسكندرية عقار سقوط عقار انهيار عقار إصابات

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم مصير نجم الفريق من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 16 ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام