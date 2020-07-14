صحيفة إسبانية: كيف يدعو أردوغان الى الإسلام وهو يمول التنظيمات الارهابية؟

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:45 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

سخرت صحيفة "بيريوديستاس" الإسبانية، من  الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، بعد قراره المثير للجدل للغاية بتحويل آيا صوفيا التى تحولت لمتخف عام 1934،  إلى مسجد، قائلة "كيف يدعو أردوغان الى الاسلام وهو يمول التنظيمات الارهابية ويعتبر أكبر سجان للصحفيين فى العالم".

 

وقالت الصحيفة الإسبانية، في تقرير لها: "الرئيس التركى، يتبع اجندة استبدادية للغاية فهو يسجن كل من يعارضه ، ويتهم المعارضة والصحفيين بالارهابيين فى حين أنه من يقوم بتمويل الارهاب كما أنه ينشغل عن بلاده بغزوات عسكرية متزايدة".

 

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن أردوغان تطرق لأسلمة الأندلس، عندما قال "عبر تويتر، مساء الجمعة، أن "إحياء آيا صوفيا هو بداية جديدة للمسلمين في كافة أنحاء العالم من أجل الخروج من العصور المُظلمة.. وسلام مُرسل من أعماق قلوبنا إلى كافة المدن التي ترمز لحضارتنا بدءًا من بخارى وصولا إلى الأندلس"، وكأنه يبعث رسالة الى المتطرفين فى اسبانيا بشن هجمات إرهابية تحت اسم استعادة الاسلام فى الاندلس، مثلما قام تنظيم داعش من قبل فى برشلونة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسجد تركيا آيا صوفيا أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام