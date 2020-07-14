سناب شات Snapchat تقتبس ميزة جديدة من تيك توك TikTok لجذب المستخدمين.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر

أكدت شركة سناب شات - Snapchat أنها تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتنقل عبر المحتوى العام المنشور في Snapchat Discover بحركة تمرير عمودي، على غرار تطبيق تيك توك - TikTok.

وقال المتحدث باسم شركة سناب شات - Snapchat لموقع لـ TechCrunch التقني: أن الميزة الجديدة لازالت قيد الاختبار وهي واحدة من تجارب الشركة في استكشاف تنسيقات بصرية مختلفة وغامرة للمحتوى على الشبكة الاجتماعية.

وتركز الميزة الجديدة والتي مازالت قيد الاختبار حالياً على المحتوى الذي تم نشره على SnapChat Discover و ليس القصص الخاصة بالأصدقاء، لكن نظرًا لأن القصص يمكن أن تحتوي على أجزاء متعددة، سيظل بإمكان المستخدمين الضغط للتقدم من خلال القصص، كما كان من قبل. لكن في التجربة الجديدة ستظهر حركة التمرير الأفقية – إما إلى اليسار أو اليمين – من التجربة، بدلاً من تحريكك بين القصص، كما كان من قبل.

تم رصد هذه الميزة لأول مرة من قبل، مات نافارا، مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن منشور من مستخدم تويتر، تظهر إحدى الصور التي تتم مشاركتها النافذة المنبثقة في التطبيق والتي تشرح كيفية التنقل في التجربة الجديدة.

ولم تقدم شركة سناب شات - Snapchat أي تفاصيل محددة حول مدة اختبار الميزة الجديدة، بخلاف توضيح أنه في المراحل المبكرة ولا يمكن عرضه إلا على نسبة قليلة جدًا من قاعدة مستخدميه.


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