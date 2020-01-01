تقارير تؤكد تأجيل إطلاق جهاز Surface Duo الجديد القابل للطي من مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت - Microsoft عن جهاز Surface Duo في أكتوبر من العام الماضي، وقالت الشركة بعد ذلك أن الأجهزة سوف يشق طريقه إلى السوق بحلول نهاية عام 2020.





ومنذ لك الوقت بدأت الشائعات تدور في بداية عام 2020 أن مايكروسوفت يمكن أن تبدأ في إطلاق Surface Duo في وقت سابق من المعتاد، وذلك بسبب تأخر إطلاق جهاز Surface Neo حتى عام 2021 بسبب مشاكل في تطوير Windows 10x.





وفي الشهر الماضي زعمت شائعة أن شركة مايكروسوفت - Microsoft كانت تتطلع إلى إطلاق Surface Duo قبل أن تبدأ شركة سامسونج - Samsung في الإعلان عن Galaxy Fold 2 في الأسبوع الأول من أغسطس، ولكن يبدو الآن أن شركة مايكروسوفت - Microsoft قد أرجأت خطط إطلاق Surface Duo إلى "وقت ما هذا الصيف"كما أن شركة سامسونج - Samsung قررت أيضًا إيقاف الإعلان عن Galaxy Fold 2 من أغسطس إلى وقت لاحق من هذا العام.





وتشير التقارير إلى أن من الممكن أن تستغرق شركة مايكروسوفت - Microsoft وقتًا إضافيًا لتحسين التجربة على جهاز Surface Duo الجديد.





سيأتي جهاز Surface Duo بشريحة Snapdragon 855 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت. سيحتوي أيضًا على كاميرا واحدة بدقة 11 ميجابكسل تقع داخل الجهاز.



