الطالع الفلكي الثّلاثَاء 14/7/2020..أسَاسِيّات النَّجَاح!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 7 أبيب قبطى ، 14 تَمُّوز رُومى ، 23 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كتيرسَبَؤونى وسَافرو ورِجعُو مليونيرات)- وكتير رِجعُو شحّاتين.(عدلى كاسب من فيلم نغم فى حياتى-1975)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*(الشمس فى السّرطان مُقابلة المُشترى فى الجدى - غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِم)

الشمس فى السّرطان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع المُشترى فى الجدى ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا (قد) تُتاح فرصة حظ سعيد لاتتكرّر كثيراً/المُشترى تتعلق بالسفر إلى بلاد بعيدة ولفترة طويلة، أو صفقة تجاريّة مُربحة لكافة أطرافها ، أو النجاح فى نيْل درجة علميّة مُرتفعة بعد سنوات طويلة من الإجتهاد ما يجعل صاحبها يتحصّل على لقب علمى يتميّز بالوجاهة الإجتماعية ، مع مُلاحظة أن المُشترى كما أنه يرمز للحظوظ السعيدة فهو يرمز للأخلاقيّات الرّاقِيَة والقِيَم الفاضلة وهى شرط أساسى للنجاح.





من وجهة نظر سلبيّة فتلك المواجهة بين الشمس/الأنا والمُشترى/الأسفار (قد) تتسبّب فى فرصة للسفر لكنها تفتقر لأساسيّات النجاح كمعرفة اللغة الأجنبيّة أو رأس المال أو الخبرة السابقة ، فرصة للتحصل على مكاسب لكنها تفتقر لتقاليد المُجتمع وقوانينه ، ما (قد) يتسبب فى خسائر أو التعرّض للإحراج أو تخفيض فى المكانة الإجتماعية وإراقة ماء الوجه ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعلامات الشك،إحذر من عدوّك مرّة واحذر من صديقك ألف مرّة.





برج الثور: تقديمك أفضل مابوسعك هو أسلوبك الذى تتبعه فى عملك بعيداً عن عبارة على قدّ فلوسهم، وسوف تلقى المردود المناسب بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجوزاء: تبدو الحياة وكأنها تسير بسرعة السلحفاة، على الأقل لن تضطر للقلق بشأن أخطاء التهوّر والتسرّع خاصةً فيما يتعلق بالمال، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة، لاتقرصينى يا نحلة.





برج الأسد: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالمشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ،لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء : مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فموضوعٌ آخر.





برج الميزان : الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة، ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط ، والبدل اللامعة.









برج العقرب: الشفافيّة والرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.





برج القوس: إحترامك لروابط القرابَة و تقاليد الأسرة والإرث العائلى يُكسبك إحترامك لنفسك فلاتتهاون فى واجباتك تجاه عائلتك وصِلَة الرّحِمْ.





برج الجدى: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الدّلو: ليس كل مايلمع ذهباً، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك بعمل أوعاطفة بكل ثقلك قبل فحص الشخص محل العلاقة.





برج الحوت: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن العلاقة/السلعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.