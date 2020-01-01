موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
يحل نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضيفا يوم الخميس المقبل على نظيره فريق إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين إيفرتون ضد أستون فيلا يوم الخميس المقبل على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى أستون فيلا المباراة وهو فى المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة بينما يحتل نادى إيفرتون المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.

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