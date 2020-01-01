برشلونة يتخلص من مهاجمه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يبحث مسئولو نادي برشلونة الإسباني عن فرصة للتخلص من مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، الدنماركي مارتين برايثوايت، إذ قام بعرضه للبيع، خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى برشلونة أن برايثوايت، لم يقدم الأداء الذي يشفع له بالإستمرار مع الفريق، بعد أن ضمه النادي في صفقة طارئة خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 18 مليون يورو، قادماً من نادي ليجانيس، لتعويض غياب عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة قوية في ذلك الوقت.

يشار إلى أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي كان أبدى رغبته في التعاقد مع برايثوايت صاحب الـ 29 عاماً.
جدير بالذكر أن برايثوايت شارك في 9 مباريات بقميص البلاوجرانا، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

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