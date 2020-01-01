تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نورويتش سيتي بالدوري الانجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج .





وتقام المباراة فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .





تشكيل تشيلسي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جايمس ، كريستنسين ، زوما ، ازبلكويتا

خط الوسط: باركلي ، جيلمور ، ماونت

خط الهجوم: ويليان ، جيرو ، بوليسيتش





ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما نورويتش سيتي هبط للدرجة الأدنى .



