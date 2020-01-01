تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نورويتش سيتي بالدوري الانجليزي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة سهلة نسبيًا بين تشيلسي صاحب الأرض ونظيره نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج .

وتقام المباراة فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس .

تشكيل تشيلسي المتوقع كالآتي:
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: جايمس ، كريستنسين ، زوما ، ازبلكويتا
خط الوسط: باركلي ، جيلمور ، ماونت
خط الهجوم: ويليان ، جيرو ، بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما نورويتش سيتي هبط للدرجة الأدنى .

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