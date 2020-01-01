"يخلقون المشاكل ويفتعلونها".. والد شقيق هيثم زكي يرد من خلال "الفجر الفني" على طلب ورثة أحمد زكي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

هاجم عز الدين بركات والد رامي بركات الوريث الشرعي للراحل هيثم أحمد زكي، على ورثة الفنان أحمد زكي من أشقائه وذلك بسبب رغبتهم في الحصول على مقتنيات الراحل خلال الفترة المقبلة.

وقال عز الدين بركات في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني": " منذ متى أصبح هناك ورثة، لماذا تطور الأمر ولماذا لم يتصل أحد من أشقاء أحمد زكي بي أو برامي أو بالمستشار بلال".

وأضاف: "سألنا المستشار بلال وقلنا إنه إذا كان لديهم حق في شيء فعليهم الحصول ولو كان اتصلوا بدون أزمات أو مشاكل كان قد تم حل الأمور بشكل ودي للغاية".

وأضاف: "لن نسلم أي مقتنيات لغير وزارة الثقافة ولابد أن تمنح هذه المقتنيات لجهة رسمية".

واختتم حديثه قائلًا: "ورثة أحمد زكي يخلقون المشاكل ويفتعلونها من لا شيء وسنقوم بتسليم المقتنيات لوزارة الثقافة".



أخبار تهمك

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن موقع مصر: "جايبلنا مصايب"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

عمرو أديب عن موقع مصر: "جايبلنا مصايب"

04:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام