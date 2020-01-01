"يخلقون المشاكل ويفتعلونها".. والد شقيق هيثم زكي يرد من خلال "الفجر الفني" على طلب ورثة أحمد زكي













هاجم عز الدين بركات والد رامي بركات الوريث الشرعي للراحل هيثم أحمد زكي، على ورثة الفنان أحمد زكي من أشقائه وذلك بسبب رغبتهم في الحصول على مقتنيات الراحل خلال الفترة المقبلة.وقال عز الدين بركات في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني": " منذ متى أصبح هناك ورثة، لماذا تطور الأمر ولماذا لم يتصل أحد من أشقاء أحمد زكي بي أو برامي أو بالمستشار بلال".وأضاف: "سألنا المستشار بلال وقلنا إنه إذا كان لديهم حق في شيء فعليهم الحصول ولو كان اتصلوا بدون أزمات أو مشاكل كان قد تم حل الأمور بشكل ودي للغاية".وأضاف: "لن نسلم أي مقتنيات لغير وزارة الثقافة ولابد أن تمنح هذه المقتنيات لجهة رسمية".واختتم حديثه قائلًا: "ورثة أحمد زكي يخلقون المشاكل ويفتعلونها من لا شيء وسنقوم بتسليم المقتنيات لوزارة الثقافة".