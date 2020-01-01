الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7"

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أعلن الفنان أحمد التهامي، عن انتهاء تصوير فيلم "زنزانة 7"، المقرر عرضه عيد الأضحي المقبل.



وشارك جمهوره بصورة من آخر يوم تصوير برفقة عبير صبري وعمر كمال وأحمد زاهر وآخرين.



وعلق قائلاً: "الحمد لله فركش.. وقريباً أغنية المجرم عمر كمال الراجل ده طيب وأنا بحبه".



يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.