الجماهير تعود للمدرجات في إيطاليا تدريجيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
تعتزم رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مطالبة الاتحاد الإيطالي للعبة والحكومة بفتح المدرجات بشكل جزئي أمام الجماهير بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر على حالة الإغلاق العام التي فرضتها إيطاليا.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم الاثنين "نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لجابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في غضون الساعات القادمة لكي يستعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة".

وأضاف البيان "في المباريات الأخيرة من الموسم الحالي نأمل أن يتم السماح لكل ناد بفتح ملعبه لعدد محدد من الجماهير".

وأغلقت الملاعب أمام المشجعين لأسباب صحية منذ استئناف النشاط الكروي للمحترفين في إيطاليا عبر مباريات الكأس منتصف حزيران/يونيو الماضي، وتبقى المدرجات مغلقة أمام الجماهير في الجولات الست المتبقية من عمر الموسم الذي يسدل عليه الستار في الثاني من آب/اغسطس المقبل.

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