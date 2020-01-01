الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:52 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
يسعي النادى الأهلى للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشف وليد فوزي٬ لاعب نادي الترسانة٬ عن دخول النادي الاهلي فى مفاوضات معه خلال الفترة الماضية٬ مشددا على توقف المفاوضات بسبب كورونا.

وقال فوزي فى تصريحات مع برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "سيد عبدالحفيظ فاوضني خلال الفترة الماضية ولكنها توقفت بسبب كورونا وأتمني الانتقال للقلعة الحمراء بسبب انتمائي".

وأضاف: "الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

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