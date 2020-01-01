نجم مصري يقترب من بنفيكا البرتغالي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يخوض الشاب كريم فؤاد لاعب فريق النجوم خطوة احتراف خلال الفترة المقبلة عبر الدوري البرتغالي عن طريق بنفيكا بعدما أعلن ناديه .

وأكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي، سيخوض فترة معايشة بنادي بنفكيا البرتغالي لمدة 15 يوما.

وقال الطويلة فى تصريحاته مع برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "إنبي كان يريد الحصول على كريم فؤاد لمدة موسمين ولكننا رفضنا٬ وأتمني له الإحتراف أفضل وكورونا عطلت خروجه لقضاء فترة معايشة".

وأضاف: "كريم سيتواجد مع الفريق الرديف لنادي بنفيكا في أول موسم من أجل اكتساب الخبرات، مثلما حدث مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني".



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