محمود عزب لـ "مادلين طبر": استيفان روستي أهم أحلامي (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر

أكد الفنان محمود عزب أنه لم يأخذ الطريقة السهلة في العمل في فن التقليد، حيث أنه أختار أن يعمل من المنطقة الصعبة وهي الدخول الي روح الشخصية وليس فقط تقليدها.

وأضاف عزب أثناء تواجده كضيف في برنامج حلوة يا دنيا مع الفنانة مادلين طبر: أنه في عام 2010 أتفق علي مشروع لتقديم شخصية الفنان الكبير استيفان روستي في الدراما ولكن المشروع لم يكتمل ، مؤكدا أن تقديم شخصيته هي أهم أحلامه في الفترة المقبلة.

وأستطرد قائلا: أفكر تقديم برنامج علي يوتيوب اقدم من خلاله شخصية الفنان استيفان روستي، من خلال أستحضار روحه في الزمن الحاضر وكيف يعلق علي الازمات التي نعيشها الأن.

وكان الفنان محمود عزب قد حل ضيفاً علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع، وذلك علي قناة تن .

أخبار تهمك

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عادل حمودة يكشف عن كارثة بشأن عائلة أردوغان

منذ 40 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

كورتوا يكشف رسالة زيدان قبل الفوز على غرناطة

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عادل حمودة يكشف عن سر جنون "أردوغان" في ليبيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

01:25 ص

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

12:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام