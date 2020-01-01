ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بنزيما في شباك غرناطة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
اسقط ريال مدريد مضيفه غرناطة، مساء أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الأسبوع السادس والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مازال الصراع القائم على ترتيب هدافي الليجا الإسباني، خاصة في الفترة القصيرة الماضية، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في صدارة الترتيب برصيد 22 هدفًا.

ويأتي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثانية برصيد 19 هدفًا، بعدما استطاع تسجيل هدف مساء أمس في الدقيقة 16 في المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره غرناطة، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف.

وقد توج ميسي الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد و غرناطة كالآتي:-
1- ليونيل ميسي.. 22
2- كريم بنزيما.. 19 هدفًا
3- جيرارد مورينو.. 16 هدفًا
4- لويس سواريز.. 15 هدفًا
5- ياجو أسباس .. 13 هدفًا
6- راؤول جارسيا .. 13 هدفًا
7- أوكامبوس .. 13 هدفًا
8- أنتي بوديمير .. 12 هدفًا
9- ألفارو موراتا .. 12 هدفًا
10- لوكاس بيريز .. 11 هدفًا

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