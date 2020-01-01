أمير مرتضى: الزمالك تعلم من خطأ تغيير المدربين.. وكارتيرون طلب التعاقد مع النادي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:05 ص
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الأبيض خلال الموسم الحالي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار: مجلس إدارة نادي الزمالك تعلم من خطأ تغيير المدربين باستمرار، وتم علاج هذه النقطة.

واضاف: على سبيل المثال كارتيرون رفض الانضمام للزمالك منذ ٤ سنوات، ولكن في ٢٠٢٠، هو من طلب من وكيل لاعبين التعاقد مع الزمالك، ويتحدث معي حالياً أن الوضع اختلف لانه كان يتصور أن رئيس الزمالك يقوم بتغيير المدربين بسهولة ويخلي بالعقود.

وقد نجح الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة فريق الزمالك في الفوز ببطولتي السوبر الافريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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