بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 14 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.