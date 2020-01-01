كورتوا يكشف رسالة زيدان قبل الفوز على غرناطة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سعادته الغامرة عقب فوز فريقه على مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

كورتوا الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة قال عقب نهايتها :"في عالم كرة القدم الفوز بالمباريات ليس بالشيء السهل، البعض يعتقد ان لأننا ريال مدريد إذا سيكون الفوز دائماً سهلًا".

وأضاف :"في الليجا هناك العديد من المباريات الصعبة والأندية قوية، الفوز ليس بالشيء السهل".

وتابع :"زيدان أخبرنا ان نحافظ على الكرة وان نستغل سرعة أسينسيو ورودريجو ولكن غرناطة كان يضغط بقوة. في بعض الأحيان يجب أن تعاني وهذا ما حدث".

وواصل :"يجب أن تكون مستعدًا للتصدي للتسديدات، في الشوط الول تصديت لكرة صعبة، الأهم هو تحقيق الفوز".

وأوضح :"تحقيق ٩ انتصارات من ٩ مباريات يُظهر كل شيء، لم يكن شيئاً سهلاً".

وأتم :"لعبنا بملاعب معقدة، اليوم غرناطة كان خصماً عنيداً وعانينا، تصديت لتسديدة صعبة، كان فوزًا جيدًا والآن نأمل بتحقيق الليجا في ملعبنا يوم الخميس".

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