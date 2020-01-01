زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه على مضيفه غرناطة بهدفين مقابل هدف واقترابه من تتويج لقب الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"قدمنا شوط أول رائع جدًا وسجلنا هدفين، الشوط الثاني كان سيئًا لأن الخصم تحسن".

وزاد :"لتحقيق ما تريده يجب أن تعاني، لقد عرفنا كيف نعاني كفريق".

وواصل :"يجب أن تكون فخورًا بما قدمه الفريق، ٩ انتصارات من ٩ مباريات، لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك".

وأضاف :"كنت سعيدًا، كرة القدم جميلة عندما تُعاني، عندما ارى لاعبي فريقي يُعانون".

وأردف :" هذه الصرخة بعد تحقيق الفوز، حققنا ثلاثة نقاط مهمة، اللاعبين قدموا مباراة رائعة".

واستطرد :"لقد عانينا في الشوط الثاني لكن مهلاً، لقد حققنا انتصاراً مستحقًا".

وأوضح :"تبقى أمامنا مباراتين، لم نحقق شيئاً بعد، حققنا ثلاثة نقاط جديدة وأنا سعيد ولكن تبقى أمامنا ٦ نقاط".

وواصل :"سنرى ماذا سيحدث الخميس، يجب أن نتعافى، سنلعب بعد 48 ساعة".

وعن عدم الاعتماد على جاريث بيل قال :"ليس لدي مشاكل مع بيل، نحن فريق ونفكر بتحقيق الليجا".

وأكمل :"سنلعب في ملعب دي ستيفانو ونأمل أن نحقق اللقب يوم الخميس، هدفنا هو تحقيق الليجا، أمامنا مباراتين، اقتربنا ولكن لم نحقق شيء حتى الآن."

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