مرتضى منصور: الكاف عرض إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب والنهائي بالقاهرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:42 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الكاف عرضّ إقامة مباراتي نصف النهائي في المغرب، والمباراة النهائية في مصر، ولازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الكاميرون اعتذرت عن استضافة دوري الأبطال لأسباب تسويقية ومالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور دوري ابطال افريقيا الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 6 ساعات

كورتوا يكشف رسالة زيدان قبل الفوز على غرناطة

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ أقل من ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عادل حمودة يكشف عن سر جنون "أردوغان" في ليبيا

منذ 35 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور مهدداً مقدمي "الزمالك اليوم": اللي خايف يتكلم ميطلعش

بعد تهديدات مرتضى.. الكاف يتراجع في أزمة ملعب السوبر الإفريقي

الكاف يحدد موعدين مقترحين لاستئناف دوري أبطال أفريقيا

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

مرتضى منصور عن مواجهة الرجاء بدوري الأبطال: الزمالك يحب المباريات الفاصلة

الكاميرون يكشف عن موقفه النهائي من استضافة المبارايات النهائية لمسابقات الكاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

12:40 ص

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام