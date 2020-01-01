"طاردة للرذاذ".. تعرف على مميزات كمامة البطاقات التموينية (فيديو)

قال الدكتور أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن هناك خطة لتوزيع الكمامات القماشية جغرافيا على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم بدأ توريد الكمامات لمخازن الجمة ومشروع جمعيتي.





وأشار "الزايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أنه تم توزيع 393 ألف قمامة كماشية على البطاقات التموينية، بواقع 2 كمامة للبطاقة مبدئيا، مؤكدا أن الكمامة جيدة جدا، وأفضل من الكمامات المطروحة في السوق، ويمكن استخدامها حتى 50 غسلة.





وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن من أهم مميزات الكمامة التي تطرحها وزارة التموين أنها تسمح بسهولة التنفس، وطاردة للسوائل والرذاذ، ولا تسبب حساسية للبشرة.





سلّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي خلال الساعات الماضية كميات وفيرة من الكمامات القماشية الواقية من فيروس كورونا المستجد، والتي بلغ عددها 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال الثلاثة أيام الماضية.