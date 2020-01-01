تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

عبر الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





راموس قال عقب نهاية المباراة :"لا يجب علينا الاسترخاء، لم نحقق شيء بعد،لقد اقتربنا ونعتمد على أنفسنا، سنقاتل للفوز في المباريات القادمة ونحن نستطيع".





وأضاف :"لقد أخذنا العودة من التوقف على محمل الجد، وهدفنا هو تحقيق الليغا وهذا ما نأمل أن نفعله يوم الخميس المقبل".





وزاد :"الفوز بهذا الدوري يعني الكثير، لأنه سيكون جائزةً للتنظيم، والآن نحن نلعب في ظروف غير مناسبة مع درجة حرارة مرتفعة، ولكننا نواجه ذلك".





وأشار :"اللقب أصبح أقرب ولكن ليس هنالك وقتًا للراحة وأمل أن نحتفل به يوم الخميس المقبل".