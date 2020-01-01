أمير مرتضي يكشف كواليس رحيل جروس عن الزمالك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:21 ص
جروس
جروس
رامي بشاي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك كواليس رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للابيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة النهار : جروس قالي انا وافقت على التدريب بالدوري المصري للعودة مجدداً إلى الخليج، ومعي ما يثبت ذلك في محادثة بيني وبين جروس.

واضاف:  عقد جروس انتهى في نهاية شهر مايو، ورفض التجديد عقب التتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية، ومرتضى منصور طلب مني انهاء الأمر بالتجديد مع جروس أو البحث عن مدرب جديد لاستكمال بطولة الدوري العام.

وقد نجح السويسري كريستيان جروس في قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد غياب طويل دام إلى ١٨عام عن منصات التتويج الأفريقية.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يعرض اقتراحا لحل أزمة الخطيب ومرتضي منصور

منذ 39 دقيقة

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ 8 دقائق

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مرتضي منصور يفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ 34 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

11:02 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام