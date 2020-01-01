عمرو أديب يفجر مفاجأة: لبن الأم يقضي على كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:30 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة منعا لنقل العدوى، معلقا: "الكمامة كنز لا يفنى".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عدد كبير من الدول والولايات تعيد الاغلاق مرة أخرى، مضيفا: "الكمامة ليست غاية وإنما وسيلة.. إنت بتلبس الكمامة عشان تبقا آمن، فمتجبش كمامة مضروبة.. كده بنخدع نفسنا".

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن هناك دراسة أفادت أن لبن الأم يقضي على الكورونا، معلقا: "حاجة غريبة اكتشفوها في بلاد بره.. سبحان الله".
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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