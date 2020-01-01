كورتوا يحصد جائزة الأفضل في مباراة غرناطة وريال مدريد

كورتوا يحصد جائزة الأفضل في مباراة غرناطة وريال مدريد
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:18 ص
علي نبوي
حصد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غرناطة والتي حسمها الفريق الملكي لصالحه بهدفين مقابل هدف.
وحقق الفريق الملكي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
تتويج كورتوا بهذه الجائزة جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباراة ونجاحه في إنقاذ فريقه في أكثر من مناسبة رغم تلقي شباكه هدفًا.
ويحتاج ريال مدريد للفوز في المباراة المقبلة أمام فياريال الخميس المقبل للتتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا".