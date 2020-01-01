كورتوا يحصد جائزة الأفضل في مباراة غرناطة وريال مدريد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
حصد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غرناطة والتي حسمها الفريق الملكي لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وحقق الفريق الملكي فوزًا على غرناطة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تتويج كورتوا بهذه الجائزة جاء بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباراة ونجاحه في إنقاذ فريقه في أكثر من مناسبة رغم تلقي شباكه هدفًا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في المباراة المقبلة أمام فياريال الخميس المقبل للتتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا".



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