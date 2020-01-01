العثور على جثة ممثلة شهيرة بعد غرقها في المياه

قال مسؤولون في الولايات المتحدة يوم الاثنين إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة نايا ريفيرا إحدى بطلات مسلسل ”جلي“ الشهير.





وقال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس انجليس ”نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا“.





وجرى انتشال الجثة في وقت سابق يوم الاثنين.





وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا (33 عاما)، التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس انجليس مع ابنها جوزي (أربع سنوات)، الذي عثر عليه سالما.



