سامح شكري: السياسات التركية مصدر قلق إقليمي ودولي (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:45 ص
سامح شكري
سامح شكري
أمنية فوزي
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر ستمضي في مساري التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي سيؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

وفيما يخص الأزمة الليبية أكد وزير الخارجية المصري خلال حواره ببرنامج "بالمصري"، الذي يعرض عبر شاشة الغد، أن اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غير شرعية، مشيرا إلى أن مصر طالبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها

وقال وزير الخارجية المصري إن السياسات التركية في المنطقة باتت مصدر قلق إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يستطيع اتخاذ إجراءات ضد تركيا تحت الفصل السابع.

إلى ذلك، أكد فيصل محمد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، حرص بلاده على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى ان المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم الاثنين، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال البيان: اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

حيث عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعا للساده وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الاجتماع اتفق الساده الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة.

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