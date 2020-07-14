تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين
الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:35 م
علي ماهر حلمى
انتهت الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بتعادل نادى مانشستر يونايتد أمام نظيره نادى ساوثهامتون بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وشهدت هذه الجولة تعثر نادى ليفربول الفائز بلقب البريميرليج هذا الموسم أمام نظيره نادى بيرنلي بالتعادل الايجابي 1 / 1 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب أندية وهدافي البريميرليج بعد مرور 35 جولة:
1- ليفربول 93 نقطة.
2- مانشستر سيتي 72 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.
6- ولفرهامبتون 55 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
8- توتنهام 52 نقطة.
9- آرسنال 50 نقطة.
10- بيرنلي 50 نقطة.
11- إيفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 45 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 30 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.
وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:
1- جيمي فاردي 23 هدف.
2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.
3- محمد صلاح 19 هدف.
4- داني إنجز 19 هدف.
5- رحيم ستيرلنج 17 هدف.
6- سيرجيو أجويرو 16 هدف.
7- ساديو ماني 16 هدف.
8- راؤول خيمينيز 16 هدف.
9- ماركوس راشفورد 16 هدف.
10- أنتوني مارسيال 16 هدف.
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