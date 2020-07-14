تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة والثلاثين









انتهت الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بتعادل نادى مانشستر يونايتد أمام نظيره نادى ساوثهامتون بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وشهدت هذه الجولة تعثر نادى ليفربول الفائز بلقب البريميرليج هذا الموسم أمام نظيره نادى بيرنلي بالتعادل الايجابي 1 / 1 فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب أندية وهدافي البريميرليج بعد مرور 35 جولة:





1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

6- ولفرهامبتون 55 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

8- توتنهام 52 نقطة.

9- آرسنال 50 نقطة.

10- بيرنلي 50 نقطة.

11- إيفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 45 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون البيون 36 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 30 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.





وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:





1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.

3- محمد صلاح 19 هدف.

4- داني إنجز 19 هدف.

5- رحيم ستيرلنج 17 هدف.

6- سيرجيو أجويرو 16 هدف.

7- ساديو ماني 16 هدف.

8- راؤول خيمينيز 16 هدف.

9- ماركوس راشفورد 16 هدف.

10- أنتوني مارسيال 16 هدف.



