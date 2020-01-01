هل بدأت أثيوبيا في ملء سد النهضة؟ "االري" تجيب (فيديو)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:30 ص
سد النهضة
سد النهضة
هدى عبدالرازق
عقب المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، على ما يثار بشأن أن أثيوبيا بدأت في ملء سد النهضة، موضحا أن الأمر سيتضح الأيام المقبلة خاصة مع زيادة الفيضان، حيث سيظهر هل هو حجز مياه نتيجة وجود منشأ أو عائق، أم تخزين.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن السنة المائية في مصر تبدأ 1 أغسطس لمدة 3 شهور، معلقا: "في بداية شهر أغسطس هيبان أن كانت أثيوبيا خزنت مياه أم لا".

مستجدات سد النهضة
إلى ذلك، أكد فيصل محمد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، حرص بلاده على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى ان المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.

وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم مساء اليوم الاثنين، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وأصدرت وزارة الري المصرية، بيانًا اليوم الاثنين، أعلنت فيه نتيجة المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وأضافت وزارة الري أنه تم استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال البيان: اختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور السادة وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

حيث عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماعا للساده وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الاجتماع اتفق الساده الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستجدات سد النهضة سد النهضة بوابة الفجر الفجر الاثيوبي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خطر جديد يهدد الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ميدو يعرض اقتراحا لحل أزمة الخطيب ومرتضي منصور

منذ 34 دقيقة

مرتضي منصور يفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يعطي «استمار 6» لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. الخارجية توجه رسالة للشعب المصري

بيان هام من الحكومة السودانية بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة "دون اتفاق"

هل ستعود مصر لمجلس الأمن في مفاوضات سد النضهة.. وزير الخارجية يجيب

تعليق الري على تعثر مفاوضات سد النهضة: شيء مؤسف (فيديو)

وزير الخارجية يكشف الخط الأحمر في ملف سد النهضة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:23 م

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

11:02 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام